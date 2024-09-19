Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полдуката без года (1648-1668) MW "Тип 1648-1654" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката без года (1648-1668) года со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 66000 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2005.
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