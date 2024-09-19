Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полдуката без года (1648-1668) MW "Тип 1648-1654" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полдуката без года (1648-1668) MW "Тип 1648-1654" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полдуката без года (1648-1668) MW "Тип 1648-1654" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Auktionen Meister & Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,74 гр
  • Диаметр 18,5 - 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полдуката
  • Год без года (1648-1668)
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката без года (1648-1668) года со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 66000 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2005.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • Felix Schiessinger (1)
  • Otto Helbing (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность UNC
Цена
19943 $
Цена в валюте аукциона 66000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
2110 $
Цена в валюте аукциона 5200 PLN
Польша Полдуката без года (1648-1668) MW на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полдуката без года (1648-1668) MW на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Полдуката без года (1648-1668) MW на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Полдуката без года (1648-1668) MW на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша Полдуката без года (1648-1668) MW на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Полдуката без года (1648-1668) MW на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полдуката 1648 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1648 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Полдуката Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск