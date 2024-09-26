Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Золотые монеты Полдуката Яна II Казимира - Польша
Полдуката 1648-1654
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1648-1668) MW R8 0 51653 MW R8 0 01654 MW R8 0 0
Полдуката 1657
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1657 IT R8 0 1
Полдуката 1660-1662
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1660 TLB R6, R5 0 81661 TLB R5 0 61662 AT R7 0 4
Полдуката 1664-1665Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1664 TLB R6 0 71665 TLB R2, R3 0 56
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