Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полдуката 1660 года TLB "Тип 1660-1662" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 1,74 гр
- Диаметр 16 - 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Полдуката
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката 1660 года со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 40000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2015.
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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