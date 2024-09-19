Полдуката 1660 года TLB "Тип 1660-1662" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката 1660 года со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 40000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2015.

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