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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полдуката 1660 года TLB "Тип 1660-1662" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полдуката 1660 года TLB "Тип 1660-1662" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полдуката 1660 года TLB "Тип 1660-1662" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,74 гр
  • Диаметр 16 - 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полдуката
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката 1660 года со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 40000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2015.

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Польша Полдуката 1660 TLB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Полдуката 1660 TLB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
7560 $
Цена в валюте аукциона 30000 PLN
Польша Полдуката 1660 TLB на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полдуката 1660 TLB на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность XF
Цена
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Польша Полдуката 1660 TLB на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полдуката 1660 TLB на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полдуката 1660 TLB на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полдуката 1660 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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