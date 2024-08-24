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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1660 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1660 TLB
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 дуката 1660 GBA
Средняя цена 95000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 дуката 1660 TT
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 дуката 1660 HDL Торунь
Средняя цена 26000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1660 TLB Портрет в короне
Средняя цена 110000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1660 DL Гданьск
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Дукат 1660 HDL Торунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полдуката 1660 TLB
Средняя цена 7800 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты (Ян II Казимир)

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1660 GBA Прямой герб
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1660 Эльблонг
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1660 DL Гданьск
Средняя цена 520 $
Продажи
0 120
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1660 HDL Торунь
Средняя цена 630 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1660 TT Портрет с обводкой
Средняя цена 85 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1660 TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 85 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1660 GBA Портрет с обводкой
Средняя цена 510 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1660 TLB Портрет без обводки
Средняя цена 90 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
3 крейцера 1660 TT
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1660 TLB Боратинка коронная
Средняя цена 40 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
Шеляг 1660 TLB Боратинка литовская
Средняя цена 85 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты (Сигизмунд III Ваза)

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1660 Краковский монетный двор Ошибка в дате
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 2

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 дукатов 1660 h Iun Донатив Гданьск
Средняя цена 4900 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов 1660 IH Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 дукатов 1660 IH Донатив Гданьск Серебро
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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