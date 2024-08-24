Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 крейцера 1660 года TT (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 20 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 3 крейцера
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Ополе
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1660 года со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира. Рекорд цены принадлежит лоту 1301 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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