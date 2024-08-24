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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 крейцера 1660 года TT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 3 крейцера 1660 года TT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 3 крейцера 1660 года TT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 20 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Ополе
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1660 года со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира. Рекорд цены принадлежит лоту 1301 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • MARCINIAK (4)
Польша 3 крейцера 1660 TT на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 3 крейцера 1660 TT на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
2541 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 3 крейцера 1660 TT на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 3 крейцера 1660 TT на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность F
Цена
710 $
Цена в валюте аукциона 2700 PLN
Польша 3 крейцера 1660 TT на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 3 крейцера 1660 TT на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Польша 3 крейцера 1660 TT на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 3 крейцера 1660 TT на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Польша 3 крейцера 1660 TT на аукционе GGN - February 23, 1991
Польша 3 крейцера 1660 TT на аукционе GGN - February 23, 1991
Продавец GGN
Дата 23 февраля 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1660 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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