Шестак (6 грошей) 1660 года TT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1660 года "Портрет с обводкой" со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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