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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1660 года TT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1660 года TT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1660 года TT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 25 - 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1660 года "Портрет с обводкой" со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Solidus Numismatik - May 21, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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