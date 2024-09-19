Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1660 года TT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 25 - 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1660 года "Портрет с обводкой" со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
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Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU53 PCGS
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Дата 25 ноября 2023
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Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Сохранность MS62 PCGS
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
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