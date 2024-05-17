WDA - MiM
Описание фирмы
- Название WDA - MiM
- Страна Польша
- Год основания
- Статус Действующая организация
Офис в Варшаве
- Страна Польша
- Город Варшава
- Адрес Stawki 4a lok 1
- Телефон +48 601 291 904
- Email aukcja.mim@gmail.com
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
18 февраля 2025 20 февраля 2025 17 eAukcja WDA-MiM 1557 137,751 $
28 декабря 2024 29 декабря 2024 Aukcja 28 (aukcja 2-dniowa) 756 269,194 $
27 ноября 2024 28 ноября 2024 27 Aukcja WDA-MiM 1244 424,420 $
29 октября 2024 31 октября 2024 16 eAukcja WDA-MiM 1774 117,795 $
14 мая 2024 15 мая 2024 Aukcja 26 826 323,398 $
23 апреля 2024 26 апреля 2024 15 eAukcja WDA-MiM 1744 132,196 $
27 февраля 2024 1 марта 2024 14 eAukcja WDA-MiM 1570 158,981 $
28 декабря 2023 29 декабря 2023 Aukcja 25 907 329,028 $
29 ноября 2023 30 ноября 2023 13 e-Aukcja WDA 888 94,259 $
20 июня 2023 21 июня 2023 12 e-Aukcja WDA-MiM 913 94,424 $
3 апреля 2023 5 апреля 2023 11 e-Aukcja WDA-MiM 1571 153,794 $
28 декабря 2022 Aukcja 24 599 264,371 $
26 ноября 2022 Aukcja 23 477 218,938 $
8 ноября 2022 10 ноября 2022 10 e-Aukcja WDA-MiM 1625 93,287 $
21 июня 2022 22 июня 2022 9 e-Aukcja WDA-MiM 1239 136,261 $
28 мая 2022 Aukcja 22 1128 308,726 $
12 апреля 2022 13 апреля 2022 8 e-Aukcja WDA-MiM 1073 56,962 $
29 декабря 2021 Aukcja 21 (29 grudnia, środa) 458 457,416 $
14 декабря 2021 16 декабря 2021 7 e-Aukcja WDA-MiM 1574 89,887 $
16 ноября 2021 6 e-Aukcja WDA - BANKNOTY i ZŁOTO 246 58,222 $