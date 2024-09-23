Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Шестак (6 грошей) Яна II Казимира - Польша
Шестак (6 грошей) 1650
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1650 R5, R4 0 29
Шестак (6 грошей) 1652Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1652 R7 0 7
Шестак (6 грошей) 1664-1668Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1664 TLB R1 0 171665 TLB R1 0 1091666 TLB R1 0 1291668 TLB R* 0 2
Шестак (6 грошей) 1656-1657Шведский потоп
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1656 IT R1 0 331657 IT R1 0 102
Шестак (6 грошей) 1648-1668Портрет с обводкой
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1648-1668) TLB R4 0 7без года (1648-1668) AT R5 0 81656 R6 0 81657 Портрет Сигизмунда III R8 0 31658 TLB R5 0 191658 TLB Год под гербами R7 0 41659 TLB - 0 711660 TT -, R5 0 601660 TLB -, R, R3 0 1161660 GBA R3 0 71661 TT R 0 1601661 TLB -, R3 0 511661 GBA R3, R, R2, R4 0 3331662 NG - 0 111662 TT - 0 241662 AC-PT R1, R4, R3 0 711662 AT R4, -, R 0 2071662 GBA R6, R1, R2 0 1231662 BGA R5 0 21663 AT -, R2 0 2551663 AC-PT R1 0 181664 AT -, R3 0 1661664 AC-PT R7 0 01665 TA R6 0 91665 AT - 0 1261666 TLB R6 0 01666 AT - 0 1941666 TLB R3 0 61667 TLB -, R, R6 0 2981667 TBL R3 0 11667 AT - 0 451668 TLB - 0 211668 AT - 0 1
Шестак (6 грошей) 1660-1662Портрет без обводки
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1660 TLB -, R 0 171661 NG -, R1 0 991661 TLB - 0 151661 AT R1 0 71662 NG - 0 331662 TT - 0 1011662 AT - 0 37
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