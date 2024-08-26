Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1661 года AT "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет без обводки" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 525 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Janas (1)
- Numisbalt (1)
- Rzeszowski DA (2)
- WCN (2)
- Wójcicki (1)
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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