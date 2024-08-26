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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1661 года AT "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1661 года AT "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1661 года AT "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет без обводки" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 525 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

Сохранность
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  • Janas (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1661 AT "Портрет без обводки" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1661 AT "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 AT "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1661 AT "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 AT "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1661 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 AT "Портрет без обводки" на аукционе Janas - March 23, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1661 AT "Портрет без обводки" на аукционе Janas - March 23, 2019
Продавец Janas
Дата 23 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1661 "Портрет без обводки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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