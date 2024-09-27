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Польша
1661
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
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1995-2020
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1661
Монеты Польши 1661 года
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Донативные
Золотые монеты
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 дукатов 1661 TT
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 дуката 1661 AT
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 дуката 1661 GBA
Средняя цена
63000 $
Продажи
0
1
2 дуката 1661 TLB
Средняя цена
18000 $
Продажи
0
2
2 дуката 1661 NG
Орел в рамке
Средняя цена
64000 $
Продажи
0
6
2 дуката 1661 NG
Орел без рамки
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 дуката 1661 NG
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтора дуката 1661 DL Гданьск
Средняя цена
38000 $
Продажи
0
4
Дукат 1661 GBA Портрет в короне
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Дукат 1661 TT Портрет в короне
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Дукат 1661 DL Гданьск
Средняя цена
7800 $
Продажи
0
28
Дукат 1661 Эльблонг
Средняя цена
96000 $
Продажи
0
1
Дукат 1661 HDL Торунь
Средняя цена
8400 $
Продажи
0
7
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
—
Продажи
0
5
Полдуката 1661 TLB
Средняя цена
—
Продажи
0
6
Серебряные монеты
Талер 1661 TT
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Злотовка (30 грошей) 1661 AT
Ошибка в дате
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Орт (18 грошей) 1661 NH Эльблонг
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
35
Орт (18 грошей) 1661 DL Гданьск
Средняя цена
590 $
Продажи
0
51
Орт (18 грошей) 1661 HDL Торунь
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
41
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена
250 $
Продажи
0
7
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена
210 $
Продажи
0
8
Шестак (6 грошей) 1661 TT Портрет с обводкой
Средняя цена
50 $
Продажи
0
160
Шестак (6 грошей) 1661 TLB Портрет с обводкой
Средняя цена
80 $
Продажи
0
51
Шестак (6 грошей) 1661 GBA Портрет с обводкой
Средняя цена
120 $
Продажи
0
333
Шестак (6 грошей) 1661 NG Портрет без обводки
Средняя цена
50 $
Продажи
0
99
Шестак (6 грошей) 1661 TLB Портрет без обводки
Средняя цена
95 $
Продажи
0
15
Шестак (6 грошей) 1661 AT Портрет без обводки
Средняя цена
90 $
Продажи
0
7
Трояк (3 гроша) 1661 AT
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полторак 1661 Надпись "24"
Средняя цена
330 $
Продажи
0
11
Полторак 1661 Надпись "60"
Средняя цена
70 $
Продажи
0
44
Полторак 1661 GBA Надпись "61"
Средняя цена
740 $
Продажи
0
21
Шеляг 1661 Литва
Средняя цена
860 $
Продажи
0
47
3 крейцера 1661 TT
Средняя цена
840 $
Продажи
0
30
Медные монеты
Шеляг 1661 TLB Боратинка коронная
Средняя цена
40 $
Продажи
0
61
Шеляг 1661 TLB Боратинка литовская
Средняя цена
25 $
Продажи
0
68
Пробные монеты
10 дукатов (Португал) 1661 TT Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 дукатов 1661 GBA Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Талер 1661 GBA Пробный
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Донативные монеты
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Золото
Средняя цена
48000 $
Продажи
0
11
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
—
Продажи
0
1
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
79000 $
Продажи
0
1
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
22000 $
Продажи
0
4
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена
60000 $
Продажи
0
4
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
33000 $
Продажи
0
12
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена
36000 $
Продажи
0
4
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена
58000 $
Продажи
0
4
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
9
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
27000 $
Продажи
0
3
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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