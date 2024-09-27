Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1661 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 дукатов 1661 TT
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1661 AT
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1661 GBA
Средняя цена 63000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 дуката 1661 TLB
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 дуката 1661 NG Орел в рамке
Средняя цена 64000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 дуката 1661 NG Орел без рамки
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 дуката 1661 NG
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтора дуката 1661 DL Гданьск
Средняя цена 38000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Дукат 1661 GBA Портрет в короне
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1661 TT Портрет в короне
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1661 DL Гданьск
Средняя цена 7800 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Дукат 1661 Эльблонг
Средняя цена 96000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1661 HDL Торунь
Средняя цена 8400 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полдуката 1661 TLB
Средняя цена
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1661 TT
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Злотовка (30 грошей) 1661 AT Ошибка в дате
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1661 NH Эльблонг
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1661 DL Гданьск
Средняя цена 590 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1661 HDL Торунь
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1661 TT Портрет с обводкой
Средняя цена 50 $
Продажи
0 160
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1661 TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 80 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1661 GBA Портрет с обводкой
Средняя цена 120 $
Продажи
0 333
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1661 NG Портрет без обводки
Средняя цена 50 $
Продажи
0 99
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1661 TLB Портрет без обводки
Средняя цена 95 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1661 AT Портрет без обводки
Средняя цена 90 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1661 AT
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полторак 1661 Надпись "24"
Средняя цена 330 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Полторак 1661 Надпись "60"
Средняя цена 70 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Полторак 1661 GBA Надпись "61"
Средняя цена 740 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Шеляг 1661 Литва
Средняя цена 860 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
3 крейцера 1661 TT
Средняя цена 840 $
Продажи
0 30

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1661 TLB Боратинка коронная
Средняя цена 40 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
Шеляг 1661 TLB Боратинка литовская
Средняя цена 25 $
Продажи
0 68

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) 1661 TT Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 дукатов 1661 GBA Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1661 GBA Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск