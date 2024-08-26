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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1661 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1661 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1661 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1661 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6170 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 90000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22459 $
Цена в валюте аукциона 90000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
12753 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Dorotheum - May 20, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Naumann - January 4, 2015
Продавец Naumann
Дата 4 января 2015
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1661 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1661 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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