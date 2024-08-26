Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1661 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1661 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6170 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 90000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
12753 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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