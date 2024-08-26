Дукат 1661 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1661 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6170 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 90000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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