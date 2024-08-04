Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Золотые монеты Дукат Яна II Казимира - Польша
Дукат 1649Фигура короля
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1649 GP R7 0 15
Дукат 1649Портрет в венке
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1649 GP R8 0 0
Дукат 1649Портрет в короне
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1649 GP R8 0 4
Дукат 1651-1661Портрет в короне
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1651 AT R7 0 21652 AT R6 0 51653 AT R8 0 01661 GBA R8 0 0
Дукат 1650Портрет в венке
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1650 R8 0 3
Дукат 1651Портрет в венке
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1651 CG R8 0 1
Дукат 1651-1655Портрет в венке
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1651 MW R8 0 11652 MW R8 0 51653 MW R7, R8 0 31654 MW R7 0 31655 MW R7 0 0
Дукат 1654-1655Портрет в короне
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1654 AT R8 0 21655 AT R* 0 0
Дукат 1655-1661Портрет в короне
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1655 IT SCH R6 0 61656 IC R7 0 51657 IT SCH R8 0 11660 TLB R8 0 11661 TT R8 0 0
Дукат 1658Портрет в венке
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1658 TLB R8 0 4
Дукат 1649-1668Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1649 GR R4 0 481650 GR R3 0 131651 GR R5, R4 0 351652 GR R4 0 51653 GR R4 0 211655 GR R3 0 81656 GR R3 1 341657 DL R5 0 301658 DL R4 0 941659 DL R4 0 21660 DL R4 0 711661 DL R3 0 281662 DL R3 0 361663 DL R3 0 151666 DL R6, R4 0 231667 DL R3 0 61668 DL R4 0 0
Дукат 1658-1663Эльблонг
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1658 NH R8 0 11661 R8 0 11663 R8 0 0
Дукат 1649-1668Торунь
Дукат 1666Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1666 TLB R7 0 3
Дукат 1662Портрет в короне
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1662 AT R7 0 3
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