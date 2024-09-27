Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1649 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,45 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1649
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 52000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
Сохранность
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- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- WCN (1)
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