Дукат 1649 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 52000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

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