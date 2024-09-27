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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1649 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1649 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1649 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 52000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (1)
Польша Дукат 1649 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1649 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
7578 $
Цена в валюте аукциона 30000 PLN
Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1649 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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