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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1649 года

Золотые монеты (Владислав IV)

Аверс
Реверс
Дукат 1649 GR Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0

Золотые монеты (Ян II Казимир)

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 дукатов 1649 GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1649 GP Фигура короля
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Дукат 1649 GP Портрет в венке
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1649 GP Портрет в короне
Средняя цена 42000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Дукат 1649 GR Гданьск
Средняя цена 7200 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
Дукат 1649 GR Торунь
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Дукат 1649 HDL Торунь
Средняя цена 7600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1649 GP
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Талер 1649 GP
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Талер 1649 GP
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1649 GR Гданьск
Средняя цена 6900 $
Продажи
1 247
Аверс
Реверс
Талер 1649 Торунь
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Талер 1649 GR Торунь
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1649 HDL Торунь
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полталера без года (1649) GP Узкий портрет
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полталера 1649 GP Узкий портрет
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера 1649 GP Широкий портрет
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полталера 1649 GP
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полталера 1649 GR Гданьск
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов 1649 GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 дукатов 1649 GR Донатив Торунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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