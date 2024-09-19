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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1649 года GP (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Талер 1649 года GP - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Талер 1649 года GP - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Талер
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5605 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2011.

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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
22399 $
Цена в валюте аукциона 90000 PLN
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
10566 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Heritage - January 8, 2018
Польша Талер 1649 GP на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Stack's - January 14, 2014
Польша Талер 1649 GP на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1649 GP на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1649 GP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1649 GP на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Талер 1649 GP на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1649 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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