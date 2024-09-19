Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1649 года GP (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 43 - 44 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Талер
- Год 1649
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5605 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2011.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
10566 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи Талер 1649 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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