Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1649 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 44 - 45 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Талер
- Год 1649
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 92000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
12996 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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