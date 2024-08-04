Талер 1649 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 92000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность UNC (1) XF (5) VF (2)