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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1649 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Талер 1649 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Талер 1649 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 44 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Талер
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 92000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Niemczyk (3)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Талер 1649 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1649 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
14313 $
Цена в валюте аукциона 62000 PLN
Польша Талер 1649 HDL "Торунь" на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
12996 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1649 HDL "Торунь" на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1649 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1649 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1649 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Талер 1649 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1649 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1649 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1649 HDL "Торунь" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1649 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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