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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1649 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1649
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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