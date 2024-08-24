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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Владислава IV (1632-1648)

Всего добавлено монет: 138

Период чеканки Владислава IV
Каталог монет Владислав IV 1632-1648
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coin Донативные
Год монеты

Монеты Владислава IV с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1637 II "Торунь"
 Серебро $3,900 - 0 112Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1633 II
 Серебро $3,100 - 0 89Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Донатив 8 дукатов 1644 GR "Гданьск"
 Золото $270,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1634 II
 Серебро $3,200 - 0 128Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1645 GR "Торунь"
 Золото $25,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1642 GG
 Серебро $6,300 - 0 56Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Донатив 10 дукатов 1644 GR "Гданьск". Золото
 Золото $39,000 - 0 19Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1648 GR "Гданьск"
 Золото $5,500 - 0 17Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1640 GR "Гданьск"
 Серебро $4,800 - 0 59Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
5 дукатов 1642 GG
 Золото $240,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1638 II "Торунь"
 Серебро $2,900 - 0 109Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
5 дукатов без года (1636) II IH
 Золото $74,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1648 GR "Торунь"
 Серебро $6,800 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1648 GR "Гданьск"
 Серебро $4,300 - 0 25Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1635 II
 Серебро $2,800 - 0 40Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1635 II
 Серебро $25,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Донатив 2 дуката 1642 GR "Гданьск"
 Золото $70,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
4 дуката 1641 GR "Гданьск"
 Золото $49,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Донатив 2 дуката 1647 GR "Гданьск"
 Золото $25,000 - 0 13Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1639 GR "Гданьск"
 Золото $8,200 - 0 29Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1640 MS "Торунь"
 Золото $26,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1634 II "Торунь"
 Золото $17,000 - 0 14Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1647 GP
 Серебро $14,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1635 II "Эльблонг"
 Серебро $9,500 - 0 26Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Донатив 6 дукатов без года (1632-1648)
 Золото $53,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1638 II "Торунь"
 Золото $13,000 - 0 24Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1637 II "Торунь"
 Золото $9,900 - 0 32Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
3 крейцера 1647 GG
 Серебро $8,300 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1641 GG
 Серебро $6,100 - 0 39Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1648 GR "Торунь"
 Золото $16,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1641 GR "Гданьск"
 Золото $16,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1633 II "Торунь"
 Серебро $2,800 - 0 60Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1641 MS "Торунь"
 Золото $38,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Донатив 4 дуката 1645 GR "Гданьск". CNG 257
 Золото $59,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1641 GG
 Золото $74,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1633 SB "Гданьск"
 Золото $11,000 - 0 13Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1647 GP
 Золото $50,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Донатив 10 дукатов 1644 GR "Гданьск". Серебро
 Серебро $10,000 - 0 14Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1644 C DC
 Золото $81,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1633 II "Торунь"
 Золото $13,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1636 CS "Гданьск"
 Золото $9,000 - 0 14Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1644 GR "Гданьск"
 Золото $7,300 - 0 7Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1646 GR "Торунь"
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Талер 1636 II
 Серебро $2,300 - 0 21Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1647 GR "Торунь"
 Золото $60,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1634 SB "Гданьск"
 Золото $10,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1639 II "Торунь"
 Золото $9,300 - 0 4Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Полтора дуката 1634 SB "Гданьск"
 Золото $85,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1649 GR "Гданьск"
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Польша, Владислав IV
Дукат 1643 GR "Гданьск"
 Золото $13,000 - 0 7
Статья
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Денежное обращение времён Владислава IV Вазы

Владислав Ваза родился в 1595 г. С раннего подросткового возраста отец приобщал его — как старшего сына — к государственным и военным делам (например, с 1611 г. князь участвовал в заседаниях сейма). Он был хорошо образован, говорил на нескольких языках и имел множество пристрастий (опера, изобразительное искусство, архитектура, охота). Он поддерживал контакты с самыми выдающимися представителями культуры и науки того времени (включая Рубенса, Галилея). Его любили дворяне. К сожалению, он не отличался крепким здоровьем. В 1610 году, после победы польской армии под Клушино, бояре избрали его царем. Хотя Владислав был свергнут в 1613 году (царский трон занял Михаил I Романов), он использовал титул царя до 1635 года. После смерти отца польское дворянство избрало его королем в 1632 году. Коронация состоялась 6 февраля 1633 года. Король Владислав IV Ваза действовал с позиции силы в международной политике. В 1632 году русские войска начали осаду Смоленска. Летом 1633 года Владислав IV во главе двадцатитысячного войска двинулся к осажденному городу и разбил русскую армию. Как следствие, это привело к подписанию Поляновского мира в 1634 году, который был выгоден Польше (аннексия Смоленской, Черниговской и Северской земель). Находясь в процессе мирных переговоров с Россией, Владислав IV начал широкомасштабную подготовку к войне с Турцией, поскольку последняя начала накапливать войска у южной границы Речи Посполитой. Оказанное на Османскую империю давление привело к тому, что еще до начала предполагаемой войны начались переговоры и было подписано соглашение о статус-кво. В свою очередь, в связи с истечением срока перемирия со Швецией (1635), Владислав IV — при поддержке сейма — начал подготовку к новому столкновению. Они вылились, в частности, в создание небольшого флота из 12 кораблей. Однако война не состоялась. В сентябре 1635 г. в Штумской Веси было заключено Штумсдорфское перемирие со Швецией до 1661 г. К концу жизни Владислав IV все еще планировал экспедицию против Турции. Он намеревался использовать для этого казацкие войска. Однако польский сейм не согласился с этими планами, что вызвало большое недовольство среди казаков и стало одной из причин восстания Богдана Хмельницкого в 1648 г. Владислав Ваза умер в том же году.

 

Чеканка коронных монет

 

На протяжении всего правления Владислава IV действовал запрет — еще со времен его отца — на выпуск мелкой монеты. Поэтому коронные монетные дворы чеканили только крупные номиналы: дукаты и их кратные, а также полуталеры, талеры и их кратные. Коронные монеты Владислава IV выпускались двумя монетными дворами: Быдгощским (до 1644 года) и Краковским (с 1644 года). Среди краковских выпусков появились интересные изображения королевского портрета ¾.

Запрет на выпуск мелкой монеты был введен сеймовой конституцией 1627 г. С начала правления Владислава Вазы предпринимались попытки (безуспешные) отменить этот закон. Коронный монетный двор в Быдгоще подготовил пробные оттиски трояков, шестаков и ортов, которые должны были быть представлены на сейме (1635). Однако депутаты не уступили, и до конца правления Владислава IV монетные дворы Речи Посполитой могли выпускать только монеты крупных номиналов.

 

 

Чеканка литовских монет

 

Литовский монетный двор в рассматриваемый период не работал. Исключением стала чеканка пробной монеты виленским монетным мастером Ганушем Трильнером. Это был португал (10 дукатов), представленный на заседаниях Сейма в 1640 году. Внимание привлекла очень сложная титулатура Владислава Вазы на монете: VLADIS[laus] IIII D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] ET SVE[ciae] MAG[nus] DVX LIT[uaniae] RVSS[iae] PRVSS[iae] — MASO[viae] SAMOGI[tiae] LIVONIEQ3[ue] SMOLENS[ciae] SEVERI[ae] CZARNE[hoviae] ETC. Как видно, сюда были включены территориальные завоевания Речи Посполитой после Поляновского мира (Смоленск, Чернигов и земли Северска).

 

Городская чеканка

 

Городская чеканка в рассматриваемый период была представлена выпусками Гданьска, Торуни и Эльблонга. Гданьский монетный двор чеканил донативные монеты (кратные дукату в форме медали), золотые монеты (дукаты и двудукаты) и серебряные монеты (талеры и полуталеры). Эмиссия монетного двора в Торуни была аналогичной: донативные монеты, дукаты, талеры и полуталеры. Монетный двор в Эльблонге, напротив, чеканил только памятные талеры с датой 1635 года (в связи с перемирием в Штумской Веси), где на аверсе был изображен портрет короля в перспективе ¾ вправо. На реверсе имелась надпись на латыни вокруг герба города — «Эльблонг в войне спасен».

Годы правления Владислава IV Вазы (1633-1648) почти совпадают с деятельностью и проживанием в Польше Себастьяна Дадлера (1635-1648), гданьского медальера и одного из самых выдающихся художников того времени. Он оказал значительное влияние на развитие медальерного искусства в Польше. Он прославился прежде всего как автор донативных монет из золота и серебра, на которых отмечал важнейшие события эпохи: победу над московским войском под Смоленском, перемирие со Швецией в Штумской Весе, свадьбу Владислава Вазы с австрийской эрцгерцогиней Цецилией Ренатой или медаль, отчеканенную для литовского полевого гетмана Януша Радзивилла в память о подавлении восстания казаков и взятии Киева. Себастьян Дадлер тесно сотрудничал с Яном Хеном Старшим, еще одним из выдающихся медальеров, работавших в Польше XVII века. Некоторые медали являются совместной работой обоих мастеров.

 

Чеканка королевича Владислава (как царя Московского)

 

В 1610 году бояре избрали королевича Владислава царём Московским. Хотя де-факто он так и не занял московский трон, были выпущены копейки с его именем. Они чеканились в Москве (серебро и очень редкое золото) и в Новгороде (очень редкое серебро). Стоимость копеек составляла 1/100 часть рубля, который был расчетной единицей в то время. Из-за характерной формы русские копейки этого периода называют «капельками». Необычная форма монет была обусловлена технологией производства. Их били непосредственно на серебряной проволоке, при этом ее ширина была меньше диаметра ударного штемпеля. Поэтому монеты сразу после чеканки были «неполными» — на них отсутствовала часть надписи и фрагмент рисунка. Надпись на аверсе (кириллицей) была следующей: «ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИСЛАВ ЖИГИМОНТОВИЧ ВСИЕЯ РУСИ». Рисунок на другой стороне монеты изображал всадника с копьем (отсюда копейка).

 

Чеканка монет в Ополе и Рацибуже

 

В 1645 году Владислав IV отнял у Габсбургов Опольское и Рацибужское герцогства. Они были заложены в качестве обеспечения кредита (200 000 дукатов) и невыплаченного приданого Габсбургов (500 000 талеров) — Анны и Констанции (жены Сигизмунда III) и Цецилии Ренаты (жены Владислава IV). Завладев вышеупомянутыми княжествами, Владислав IV основал монетный двор в замке в Ополе, где чеканились монеты в три крейцера по силезской стопе.

 

Дариуш Маржента

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