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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1634 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1634 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1634 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1634
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1634 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5329 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.

Сохранность
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  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
5791 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
23663 $
Цена в валюте аукциона 102500 PLN
Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1634 II "Торунь" на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1634 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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