Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1634 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1634 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5329 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
5791 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
23663 $
Цена в валюте аукциона 102500 PLN
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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