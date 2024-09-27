Дукат 1634 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1634 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5329 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.

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