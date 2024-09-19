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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1634 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 97000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 99000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 53000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полтора дуката 1634 SB Гданьск
Средняя цена 85000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1634 SB Гданьск
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1634 II Торунь
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 14

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1634 II
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
Талер 1634 II Торунь
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648)
Средняя цена
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648) II
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полталера 1634 II
Средняя цена 7900 $
Продажи
0 7

Донативные монеты

Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1632-1648) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 34000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 дуката 1634 GR Донатив Гданьск
Средняя цена 49000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтора дуката 1634 SB Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтора дуката 1634 IR K Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
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