Полталера 1634 года II "Тип 1633-1634" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1634 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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