Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1634 года II "Тип 1633-1634" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,4 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Полталера
- Год 1634
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1634 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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