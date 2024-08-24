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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1634 года II "Тип 1633-1634" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Полталера 1634 года II "Тип 1633-1634" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Полталера 1634 года II "Тип 1633-1634" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полталера
  • Год 1634
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1634 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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Польша Полталера 1634 II на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Полталера 1634 II на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
9198 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
14750 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Польша Полталера 1634 II на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша Полталера 1634 II на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Польша Полталера 1634 II на аукционе Heritage - August 13, 2015
Польша Полталера 1634 II на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
Польша Полталера 1634 II на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1634 II на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полталера 1634 II на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Полталера 1634 II на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1634 II на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера 1634 II на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1634 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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