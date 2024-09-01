Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Полталера Владислава IV - Польша

type-coin
type-coin

Полталера 1633

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1633-1648) II R6 0 2без года (1633-1648) R5 0 8
type-coin
type-coin

Полталера 1633-1634

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1633 II R8 0 01634 II R6 0 7
type-coin
type-coin

Полталера 1640-1647

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1640 GG R6 0 51641 GG R6 0 51642 GG R5 0 71644 C DC R7 0 21645 C DC R7 0 01646 C DC R8 0 11647 GP R8 0 2
type-coin
type-coin

Полталера 1639-1641

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1639 GR R6 0 61640 GR R6 0 121641 GR R6 0 4
type-coin
type-coin

Полталера 1640-1642

Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1640 MS R7 0 51642 MS R8 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Владислава IV Все польские монеты польские монеты номиналом Полталера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск