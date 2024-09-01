Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Полталера Владислава IV - Польша
Полталера 1633
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1633-1648) II R6 0 2без года (1633-1648) R5 0 8
Полталера 1633-1634
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1633 II R8 0 01634 II R6 0 7
Полталера 1640-1647
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1640 GG R6 0 51641 GG R6 0 51642 GG R5 0 71644 C DC R7 0 21645 C DC R7 0 01646 C DC R8 0 11647 GP R8 0 2
Полталера 1639-1641Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1639 GR R6 0 61640 GR R6 0 121641 GR R6 0 4
Полталера 1640-1642Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1640 MS R7 0 51642 MS R8 0 0
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