Полталера 1647 года GP "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1647 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 34000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.

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