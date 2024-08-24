Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1647 года GP "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,4 гр
- Диаметр 34 - 37 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Полталера
- Год 1647
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1647 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 34000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Felix Schiessinger (1)
- WCN (1)
Где продать?
Для продажи Полталера 1647 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск