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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1647 года GP "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Полталера 1647 года GP "Тип 1640-1647" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Полталера 1647 года GP "Тип 1640-1647" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 34 - 37 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полталера
  • Год 1647
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1647 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 34000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.

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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
8174 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Польша Полталера 1647 GP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера 1647 GP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1647 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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