Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1639 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,4 гр
- Диаметр 34 - 35 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Полталера
- Год 1639
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1639 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 48000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.
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