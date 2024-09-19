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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1639 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Полталера 1639 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Полталера 1639 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 34 - 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полталера
  • Год 1639
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1639 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 48000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

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Польша Полталера 1639 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полталера 1639 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
7115 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
15366 $
Цена в валюте аукциона 48000 PLN
Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1639 GR "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Полталера 1639 GR "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1639 GR "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера 1639 GR "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1639 GR "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Полталера 1639 GR "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полталера 1639 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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