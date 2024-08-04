Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1641 года GG "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Полталера 1641 года GG "Тип 1640-1647" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Полталера 1641 года GG "Тип 1640-1647" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полталера
  • Год 1641
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1641 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1986 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2015.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Felix Schiessinger (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • Otto Helbing (1)
Польша Полталера 1641 GG на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность XF
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Польша Полталера 1641 GG на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность XF
Цена
21262 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Польша Полталера 1641 GG на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1641 GG на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полталера 1641 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера 1641 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1641 GG на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Полталера 1641 GG на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полталера 1641 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Владислава IV Монеты Польши 1641 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Полталера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск