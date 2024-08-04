Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1641 года GG "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1641 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1986 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2015.
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность XF
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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