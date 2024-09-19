Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1640 года GG "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,4 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Полталера
- Год 1640
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1640 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 55000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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