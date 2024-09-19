Полталера 1640 года GG "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1640 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 55000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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