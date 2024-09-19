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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1640 года GG "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Полталера 1640 года GG "Тип 1640-1647" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Полталера 1640 года GG "Тип 1640-1647" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полталера
  • Год 1640
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1640 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 55000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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Польша Полталера 1640 GG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полталера 1640 GG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Польша Полталера 1640 GG на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Полталера 1640 GG на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
17476 $
Цена в валюте аукциона 68000 PLN
Польша Полталера 1640 GG на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полталера 1640 GG на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1640 GG на аукционе GGN - March 23, 1996
Польша Полталера 1640 GG на аукционе GGN - March 23, 1996
Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полталера 1640 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера 1640 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1640 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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