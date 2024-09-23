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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1644 года C DC "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Полталера 1644 года C DC "Тип 1640-1647" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Полталера 1644 года C DC "Тип 1640-1647" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 34 - 37 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полталера
  • Год 1644
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1644 года со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1186 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2006.

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Польша Полталера 1644 C DC на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность VF
Цена
9095 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Польша Полталера 1644 C DC на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера 1644 C DC на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1644 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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