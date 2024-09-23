Полталера 1644 года C DC "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1644 года со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1186 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2006.

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