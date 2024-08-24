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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1644 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 97000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 99000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 53000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1644 GR Гданьск
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Дукат 1644 GR Торунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1644 C DC
Средняя цена 81000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1644 GG
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Талер 1644 C DC
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1644 C DC Без меча
Средняя цена 66000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер 1644 C DC С мечем
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Талер 1644 GR Гданьск
Средняя цена 9800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Талер 1644 GR Торунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648) II
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648)
Средняя цена
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полталера 1644 C DC
Средняя цена
Продажи
0 2

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов 1644 GR Донатив Гданьск Серебро
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
10 дукатов 1644 GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 39000 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
8 дукатов 1644 GR Донатив Гданьск
Средняя цена 270000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1632-1648) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 34000 $
Продажи
0 3
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