Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1644 года C DC (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1644
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1644 года со знаком C DC. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 320000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
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