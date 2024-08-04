Дукат 1644 года C DC (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1644 года со знаком C DC. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 320000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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