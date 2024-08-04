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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1644 года C DC (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1644 года C DC - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1644 года C DC - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1644
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1644 года со знаком C DC. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 320000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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Польша Дукат 1644 C DC на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
57281 $
Цена в валюте аукциона 42000 EUR
Польша Дукат 1644 C DC на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1644 C DC на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
105015 $
Цена в валюте аукциона 320000 PLN
Польша Дукат 1644 C DC на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1644 C DC на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1644 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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