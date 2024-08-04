Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 10 дукатов 1644 года GR "Гданьск". Серебро (Польша, Владислав IV)
Разновидность: Серебро
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Диаметр 48 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 10 дукатов
- Год 1644
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1644 года "Гданьск" со знаком GR. Серебро. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 154000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Künker (2)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (4)
- Solidus Numismatik (1)
- Stack's (2)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
32543 $
Цена в валюте аукциона 154000 PLN
Продавец Solidus Numismatik
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 дукатов 1644 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск