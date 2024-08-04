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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 10 дукатов 1644 года GR "Гданьск". Серебро (Польша, Владислав IV)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Донатив 10 дукатов 1644 года GR "Гданьск" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 10 дукатов 1644 года GR "Гданьск" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Диаметр 48 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 10 дукатов
  • Год 1644
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1644 года "Гданьск" со знаком GR. Серебро. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 154000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
32543 $
Цена в валюте аукциона 154000 PLN
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
4906 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Solidus Numismatik - October 6, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - August 13, 2014
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 14, 2014
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - June 18, 2008
Продавец Künker
Дата 18 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 дукатов 1644 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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