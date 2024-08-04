Донатив 10 дукатов 1644 года GR "Гданьск". Серебро (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1644 года "Гданьск" со знаком GR. Серебро. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 154000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

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