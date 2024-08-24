Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера без года (1633-1648) (Польша, Владислав IV)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,4 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Полталера
- Год без года (1633-1648)
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера без года (1633-1648) года. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2259 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3500 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
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