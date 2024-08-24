Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера без года (1633-1648) (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Полталера без года (1633-1648) - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Полталера без года (1633-1648) - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полталера
  • Год без года (1633-1648)
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера без года (1633-1648) года. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2259 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3500 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Felix Schiessinger (1)
  • Otto Helbing (4)
  • WCN (2)
Польша Полталера без года (1633-1648) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера без года (1633-1648) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
2250 zł
Цена в валюте аукциона 2250 PLN
Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полталера без года (1633-1648) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера без года (1633-1648) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена
Польша Полталера без года (1633-1648) на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Польша Полталера без года (1633-1648) на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Продавец Otto Helbing
Дата 19 марта 1928
Сохранность UNC
Цена
Польша Полталера без года (1633-1648) на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Польша Полталера без года (1633-1648) на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Продавец Otto Helbing
Дата 19 марта 1928
Сохранность UNC
Цена
Польша Полталера без года (1633-1648) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полталера без года (1633-1648) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Полталера без года (1633-1648) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полталера 1633 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Владислава IV Монеты Польши 1633 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Полталера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск