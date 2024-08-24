Полталера без года (1633-1648) (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера без года (1633-1648) года. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2259 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3500 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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