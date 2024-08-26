Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 7 дукатов без года (1632-1648) "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Золото
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 7 дукатов
- Год без года (1632-1648)
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 7 дукатов без года (1632-1648) года "Гданьск". Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе
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