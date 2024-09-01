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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1644 года C DC (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1644 года C DC - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1644 года C DC - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 41 - 43 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1644
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1644 года со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 56000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1644 C DC на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1644 C DC на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?

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