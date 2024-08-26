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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Талер Владислава IV - Польша

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Талер 1633-1636

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1633 II R 0 891634 II R, R6 0 1281635 II R 0 401636 II R6, R 0 21
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Талер 1635-1636

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1635 II R6, R8 0 61636 II R8, R6 0 2
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Талер 1638

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1638 II R6 0 10
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Талер 1640-1641

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1640 GG R6, R4, R2 0 191641 GG R2, R1, R3 0 39
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Талер 1642-1647

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1642 GG R4, R3, R2 0 561643 GG R3 0 171644 GG R5, R4 0 31644 C DC R6 0 11645 C DC R3, R7, R4 0 51646 C DC R5 0 71647 GP R5 0 9
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Талер 1644

Без меча
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1644 C DC R7 0 4
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Талер 1644-1645

С мечем
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1644 C DC R5, R4 0 61645 C DC R5, R7 0 10
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Талер 1635

Эльблонг
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1635 II R5 0 26
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Талер 1636-1638

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1636 II Дата над гербом R5 0 11636 II Дата под гербом R5 0 91637 II R6 0 81638 II R6 0 4
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Талер 1638-1639

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1638 II R3 0 31639 II R2 0 41639 GR R2 0 10
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Талер 1639-1648

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1639 GR R2 0 111640 GR R2 0 591641 GR R2 0 281642 GR R3 0 61643 GR R5 0 31644 GR R4 0 31645 GR R5 0 11646 GR R5 0 31647 GR R6 0 11648 GR R2 0 25
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Талер 1633-1642

Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1633 II R3 0 601634 II R3 0 181635 II R2 0 421636 II R5 0 91637 II R3 0 1121638 II R2, R6 0 1091639 II R3 0 291640 MS R3 0 241641 MS R4 0 51642 MS R3 0 12
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Талер 1643-1648

Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1643 GR R7 0 31644 GR R8 0 01645 GR R6 0 31646 GR R* 0 01647 GR R8 0 01648 GR R4 0 3
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