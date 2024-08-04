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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1645 года C DC "С мечем" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1645 года C DC "С мечем" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1645 года C DC "С мечем" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1645
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1645 года "С мечем" со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 89000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
26756 $
Цена в валюте аукциона 96000 PLN
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
15988 $
Цена в валюте аукциона 59000 PLN
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе M&M Basel - March 5, 2001
Продавец M&M Basel
Дата 5 марта 2001
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1645 C DC "С мечем" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1645 "С мечем" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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