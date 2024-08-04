Талер 1645 года C DC "С мечем" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1645 года "С мечем" со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 89000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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