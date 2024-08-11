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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1645 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 97000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 99000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 53000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1645 GR Гданьск
Средняя цена 100000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1645 GR Торунь
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1645 C DC
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Талер 1645 C DC С мечем
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Талер 1645 GR Гданьск
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1645 GR Торунь
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648) II
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648)
Средняя цена
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полталера 1645 C DC
Средняя цена
Продажи
0 0

Донативные монеты

Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1632-1648) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 34000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 дукатов 1645 GR Донатив Гданьск
Средняя цена 62000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката 1645 GR Донатив Гданьск CNG 257
Средняя цена 59000 $
Продажи
0 6
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