Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 4 дуката 1645 года GR "Гданьск". CNG 257 (Польша, Владислав IV)
Разновидность: CNG 257
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 13,8 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 4 дуката
- Год 1645
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката 1645 года "Гданьск" со знаком GR. CNG 257. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30425 проданному на аукционе Heritage Auctions за 72000 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
55000 $
Цена в валюте аукциона 55000 USD
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
72000 $
Цена в валюте аукциона 72000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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