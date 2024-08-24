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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 4 дуката 1645 года GR "Гданьск". CNG 257 (Польша, Владислав IV)

Разновидность: CNG 257

Аверс монеты - Донатив 4 дуката 1645 года GR "Гданьск" CNG 257 - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 4 дуката 1645 года GR "Гданьск" CNG 257 - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 13,8 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 4 дуката
  • Год 1645
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката 1645 года "Гданьск" со знаком GR. CNG 257. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30425 проданному на аукционе Heritage Auctions за 72000 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.

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Польша 4 дуката 1645 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - August 17, 2023
Польша 4 дуката 1645 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
55000 $
Цена в валюте аукциона 55000 USD
Польша 4 дуката 1645 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Польша 4 дуката 1645 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
72000 $
Цена в валюте аукциона 72000 USD
Польша 4 дуката 1645 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 4 дуката 1645 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 4 дуката 1645 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 4 дуката 1645 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Польша 4 дуката 1645 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 4 дуката 1645 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 дуката 1645 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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