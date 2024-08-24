Донатив 4 дуката 1645 года GR "Гданьск". CNG 257 (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката 1645 года "Гданьск" со знаком GR. CNG 257. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30425 проданному на аукционе Heritage Auctions за 72000 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.

Сохранность AU (2) XF (3) VF (1) Сохранность (слабы) DETAILS (2) Сервис NGC (2) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)