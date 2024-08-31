Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1645 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1645
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1645 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 85000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
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