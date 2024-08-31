Дукат 1645 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1645 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 85000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

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