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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1645 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1645 года GR "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1645 года GR "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1645
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1645 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 85000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • UBS (1)
  • WCN (1)
Польша Дукат 1645 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1645 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
25489 $
Цена в валюте аукциона 85000 PLN
Польша Дукат 1645 GR "Торунь" на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность XF
Цена
1662 $
Цена в валюте аукциона 5850 PLN

Где продать?

Для продажи Дукат 1645 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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