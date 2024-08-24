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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1645 года C DC (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1645 года C DC - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1645 года C DC - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Gerhard Hirsch Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 41 - 43 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1645
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1645 года со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3124 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 80000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • WCN (1)
Польша Талер 1645 C DC на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
16111 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Польша Талер 1645 C DC на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Талер 1645 C DC на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
18072 $
Цена в валюте аукциона 80000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1645 C DC на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1645 C DC на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1645 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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