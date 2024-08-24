Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1645 года C DC (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1645 года со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3124 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 80000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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