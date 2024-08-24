Талер 1645 года C DC (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1645 года со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3124 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 80000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

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