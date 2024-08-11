Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1645 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1645 года GR "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1645 года GR "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1645
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1645 года "Торунь" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 175000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Niemczyk (2)
Польша Талер 1645 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Талер 1645 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
5494 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Польша Талер 1645 GR "Торунь" на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
2633 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Польша Талер 1645 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1645 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1645 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Владислава IV Монеты Польши 1645 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск