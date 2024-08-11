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Талер 1645 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 43 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1645
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1645 года "Торунь" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 175000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
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Где продать?
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