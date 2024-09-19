Дукат 1645 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1645 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5067 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

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