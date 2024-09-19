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Дукат 1645 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1645
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1645 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5067 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
Сохранность
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Где продать?
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