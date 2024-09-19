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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1645 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1645
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1645 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5067 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
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  • Otto Helbing (1)
Польша Дукат 1645 GR "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2011
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
101969 $
Цена в валюте аукциона 75000 EUR
Польша Дукат 1645 GR "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Польша Дукат 1645 GR "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Продавец Otto Helbing
Дата 19 марта 1928
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1645 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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