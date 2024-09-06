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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 5 дукатов 1645 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Донатив 5 дукатов 1645 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 5 дукатов 1645 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,25 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1645
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1645 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 190000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша 5 дукатов 1645 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 5 дукатов 1645 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1645 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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