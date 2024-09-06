Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 5 дукатов 1645 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,25 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 5 дукатов
- Год 1645
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1645 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 190000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Niemczyk (1)
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