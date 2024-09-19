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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Донатив 10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Numismatica Ars Classica NAC AG

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 35,15 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год без года (1632-1648)
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) года. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2862 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

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Польша 10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) (Донатив) на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
96617 $
Цена в валюте аукциона 85000 EUR
Польша 10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) (Донатив) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) (Донатив) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
74750 $
Цена в валюте аукциона 74750 USD
Польша 10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 дукатов (Португал) 1632 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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