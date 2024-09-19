Донатив 10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) года. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2862 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

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