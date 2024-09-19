Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) (Польша, Владислав IV)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 35,15 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 10 дукатов (Португал)
- Год без года (1632-1648)
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) года. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2862 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.
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