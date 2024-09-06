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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 7 дукатов без года (1632-1648) (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Донатив 7 дукатов без года (1632-1648) - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 7 дукатов без года (1632-1648) - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 7 дукатов
  • Год без года (1632-1648)
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 7 дукатов без года (1632-1648) года. Это золотая монета периода Владислава IV. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 440000 PLN. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша 7 дукатов без года (1632-1648) (Донатив) на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 7 дукатов без года (1632-1648) (Донатив) на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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