Донатив 7 дукатов без года (1632-1648) (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 7 дукатов без года (1632-1648) года. Это золотая монета периода Владислава IV. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 440000 PLN. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность XF (1)