Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 7 дукатов без года (1632-1648) (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 7 дукатов
- Год без года (1632-1648)
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 7 дукатов без года (1632-1648) года. Это золотая монета периода Владислава IV. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 440000 PLN. Торги состоялись 17 марта 2023.
Сохранность
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