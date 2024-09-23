Полталера без года (1633-1648) II (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера без года (1633-1648) года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.

Сохранность XF (1) VF (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)