Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера без года (1633-1648) II (Польша, Владислав IV)
Фотография: Otto Helbing
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,4 гр
- Диаметр 35,3 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Полталера
- Год без года (1633-1648)
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера без года (1633-1648) года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.
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