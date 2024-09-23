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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера без года (1633-1648) II (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Полталера без года (1633-1648) II - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Полталера без года (1633-1648) II - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 35,3 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полталера
  • Год без года (1633-1648)
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера без года (1633-1648) года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.

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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность VF
Цена
11694 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша Полталера без года (1633-1648) II на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Полталера без года (1633-1648) II на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1633 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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