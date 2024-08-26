Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1645 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1645 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4965 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1600 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.
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