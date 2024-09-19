Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 6 дукатов без года (1632-1648) (Польша, Владислав IV)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 21,24 гр
- Диаметр 37,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 6 дукатов
- Год без года (1632-1648)
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов без года (1632-1648) года. Это золотая монета периода Владислава IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1162 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 280000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
71116 $
Цена в валюте аукциона 280000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
63397 $
Цена в валюте аукциона 249000 PLN
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