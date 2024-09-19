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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 6 дукатов без года (1632-1648) (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Донатив 6 дукатов без года (1632-1648) - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 6 дукатов без года (1632-1648) - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 21,24 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 6 дукатов
  • Год без года (1632-1648)
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов без года (1632-1648) года. Это золотая монета периода Владислава IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1162 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 280000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
Польша 6 дукатов без года (1632-1648) (Донатив) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 6 дукатов без года (1632-1648) (Донатив) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
71116 $
Цена в валюте аукциона 280000 PLN
Польша 6 дукатов без года (1632-1648) (Донатив) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 6 дукатов без года (1632-1648) (Донатив) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
63397 $
Цена в валюте аукциона 249000 PLN
Польша 6 дукатов без года (1632-1648) (Донатив) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 дукатов 1632 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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