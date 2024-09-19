Донатив 6 дукатов без года (1632-1648) (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов без года (1632-1648) года. Это золотая монета периода Владислава IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1162 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 280000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

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