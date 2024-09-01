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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты 6 дукатов Владислава IV - Польша

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6 дукатов 1632 Донатив

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1632-1648) R8 0 3
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