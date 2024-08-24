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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 5 дукатов без года (1632-1648) GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,3 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 5 дукатов
  • Год без года (1632-1648)
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов без года (1632-1648) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5027 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42000 EUR. Торги состоялись 13 марта 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
8654 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Польша 5 дукатов без года (1632-1648) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - March 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 марта 2014
Сохранность XF
Цена
58458 $
Цена в валюте аукциона 42000 EUR
Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1632 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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