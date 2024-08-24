Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1639 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1639 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1639 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1639
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1639 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1201 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 59000 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (1)
  • Niemczyk (4)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
7336 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
14652 $
Цена в валюте аукциона 59000 PLN
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1639 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Владислава IV Монеты Польши 1639 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск