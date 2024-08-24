Талер 1639 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1639 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1201 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 59000 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

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