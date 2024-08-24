Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1639 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 43 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1639
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1639 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1201 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 59000 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.
Сохранность
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- Wójcicki (2)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
14652 $
Цена в валюте аукциона 59000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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